Pazar planları iptal: Gümbür gümbür geliyor...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok yerinde sağanak yağışlar görülmeye devam edecek.

Haziran ayı başlarken havaların tamamen ısınması ve yağışların bitmesi bekleniyordu, ancak beklenen olmadı.

15 Haziran Pazar günü bardaktan boşalırcasına yağışların yaşanacağı iller belli oldu.

15 HAZİRAN HAVA DURUMU 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara'da havanın nasıl olacağı hakkında konuşan Tekin, "Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Cuma günü 33 derece, cumartesi 29 derece ve pazar günü ise 25 dereceye kadar hava sıcaklığı düşecek" dedi.

İstanbul'da da yarın ve cumartesi günü için yağış beklentisinin olmadığının altını çizen Tekin, pazar günü gök gürültülü sağanakların görüleceğini söyledi.

Kentte havanın cuma günü 28, cumartesi 26, pazar günü ise 25-26 derece civarında seyredeceğini kaydeden Tekin, İzmir'de ise yarın ve hafta sonu yağış beklenmediğini bildirdi.