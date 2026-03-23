Pazarda kilosu ateş pahasıydı: Hasat başladı, fiyat yarı yarıya indi

Mersin’in Mut ilçesine bağlı Kıravğa Mahallesi’nde örtü altı üretimi yapılan yeşil erikte hasat dönemi başladı.

Sezonun ilk mahsulleri yüksek fiyatla alıcı bulurken, ürün arzının artmasıyla birlikte piyasa fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşandı.

İlk etapta kilogramı 4 bin liradan satışa sunulan eriklerin, hasadın yaygınlaşmasıyla 2 bin lira seviyelerine kadar gerilediği ifade edildi.

Hasat programına Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Köken, Mut Göksu Kooperatifi Başkanı Salih Tekin ile üreticiler katıldı.

MUT, YEŞİL ERİK ÜRETİMİNDE ÖNE ÇIKIYOR

İHA’da yer alan habere göre, programda konuşan İl Müdürü Erdem Karadağ, Mut’un tarımsal üretimdeki stratejik önemine vurgu yaparak, "Mut bölgemizde özellikle kayısı, incir, zeytin ve yeşil erik üretimi oldukça fazla. Türkiye'de üretilen yeşil eriğin büyük bir kısmı bu ilçeden karşılanıyor. Erkenci üretim avantajı sayesinde de önemli bir ekonomik değer oluşturuyor. Şubat ayı ortalarında başlayan hasat yaklaşık 3 ay sürüyor. Örtü altı üretimde hasat başlamış durumda, önümüzdeki süreçte açık alanda da hasat devam edecek" dedi.

Mut Göksu Kooperatifi Başkanı Salih Tekin ise Kıravğa can eriğinin üreticiler açısından önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade ederek, "Kıravğa Mahallesi'nde yaklaşık 55-56 sera bulunuyor. Seraların büyüklüğü 1 dönümden başlayıp 4-5 dönüme kadar çıkıyor. Toplamda yaklaşık 115 dönümlük alanda üretim yapılıyor.

Bu yıl örtü altında yaklaşık 115 ton erik rekoltesi bekliyoruz. Sezona 4-5 bin lira seviyelerinde başladık ancak şu an fiyatlar 2 bin lira civarına geriledi" diye konuştu.