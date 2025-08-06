Pegasus’la uçacaklar dikkat: Artık uçuş sırasında bu eşya yasak

Geçtiğimiz günlerde İstanbul-Seul seferini yapan Asiana Havayolları uçağında yaşanan bir olay, havacılık güvenliğinde yeni bir adımın atılmasına neden oldu.

Uçuş sırasında bir yolcunun powerbank’inin koltuk arasına düşmesi sonucu oluşan güvenlik riski, uçağın Kazakistan hava sahasındayken İstanbul’a geri dönmesine yol açtı.

Bu olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu.

İHA'da yer alan haber göre; Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarının ardından, Pegasus Havayolları önemli bir karar alarak uçuşlarda taşınabilir şarj cihazı (powerbank) kullanımını yasakladığını duyurdu.

Yeni uygulamaya göre yolcular powerbank’lerini kabin bagajlarında taşıyabilecek, ancak uçuş esnasında bu cihazları kullanamayacaklar.

DAHA ÖNCE YANGINA SEBEP OLMUŞTU

Bakan Uraloğlu, daha önce Güney Kore’de bir uçakta taşınabilir şarj cihazının patlaması sonucu çıkan yangına dikkat çekerek, benzer olayların Türkiye’de yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla hava yolu şirketlerine gerekli tavsiyelerin iletildiğini belirtmişti.

Bu tavsiyenin ardından harekete geçen Pegasus Havayolları, yeni uygulama kapsamında yolcuların uçuş sırasında powerbank kullanmasını yasakladı.