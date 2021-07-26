Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker şehit

Irak'ın Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu 1 asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelede kararlı operasyonları sürerken, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinden acı haber geldi.

Açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu.

TACİZ ATEŞİNDE 1 ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre;

Irak'ın Hakurk bölgesinde 26 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan askeri birliğe bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.