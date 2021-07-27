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    Pençe Harekatı şehidinin haberi Kırıkkale'deki ailesine ulaştı

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
    • DHA
    • 27.07.2021 - 04:52
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    Pençe Harekatı şehidinin haberi Kırıkkale'deki ailesine ulaştı

    Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin şehadet haberi, sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerce ailesine iletildi.

    11 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

    Acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziyeye gelen yakınları şehit evi önünde bekledi. Şehit Çelebi'nin 11 ay önce evlendiği öğrenildi.

    Pençe Harekatı şehidinin haberi Kırıkkale deki ailesine ulaştı #1

    Pençe Harekatı şehidinin haberi Kırıkkale deki ailesine ulaştı #2

    Pençe Harekatı şehidinin haberi Kırıkkale deki ailesine ulaştı #3

    Pençe Harekatı şehidinin haberi Kırıkkale deki ailesine ulaştı #4

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