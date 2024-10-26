Pençe Kaplan şehidi Kander Babür'e veda

İHA

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu Tank Sözleşmeli Er Kander Babür, helikopterle kaldırıldığı Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan yaklaşık 45 dakikalık kalp mesajına cevap vermeyerek şehit düşmüştü.

Şehit Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'ün naaşı memleketi Samsun'a getirildi.

BABASININ DA 2 YIL ÖNCE KALP KRİZİNDEN VEFAT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanına getirilen naaşı törenle karşılandı. Şehidin annesi Meryem Babür, ağabeyi Ertuğrul Babür, ablası Ergül Doğan, yakınları ve sevdikleri gözyaşı döktü.

Şehidin babası Mehmet Babür'ün de 2 yıl önce kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

MEMLEKETİ SAMSUN'DA UĞURLANDI

Nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen Babür için Terme ilçesinde baba evinde alınan helallik sonrası ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Terme Pazar Camiinde kılınan cenaze namazına, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazı ve alınan helallik sonrası 30 yaşındaki Şehit Kander Babür'ün naaşı Terme Şehitliği'ne defnedildi.