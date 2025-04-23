Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 22 Nisan’da teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’in şehit olduğunu açıkladı.

"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan’da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan’da şehit olmuştur."