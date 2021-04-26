Pençe-Şimşek operasyonlarında teröristlere büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bölgede yapılan son arama-tarama faaliyetlerinde çoğu toprak altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara yönelik arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğünü, Mehmetçiklerin bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirmeye devam ettiğini bildirdi.

SİLAH, MÜHİMMAT VE ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede yapılan son arama-tarama faaliyetlerinde çoğu toprak altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedilirken, ele geçirilen bazı malzemeler şu şekilde belirtildi:

"1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet M16 Piyade tüfeği, 3 adet AK 47 Piyade tüfeği, 4 adet Yaesu sabit merkez telsizi, EYP yapımı için bol miktarda pil, elektrikli fünye, alphafire, Doçka uçaksavar silahına ait komuta ünitesi ve ekranı, 2 adet kafa kamerası, 2 adet kod tablosu, örgütsel dokümanlar, çeşitli yaşam malzemeleri."







