Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin vurulma anına ilişkin görüntü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

TERÖRİST MEVZİLERİNİN VURULARAK İMHA EDİLME ANI

Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor." notu düşüldü.

Pençe Şimşek-Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin vurulma anı