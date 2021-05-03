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    Pençe Şimşek-Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin vurulma anı

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin vurulma anına ilişkin görüntü paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.05.2021 - 22:06
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 22:51
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    Pençe Şimşek-Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin vurulma anı

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

    TERÖRİST MEVZİLERİNİN VURULARAK İMHA EDİLME ANI

    Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor." notu düşüldü.

    Pençe Şimşek-Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin vurulma anı

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