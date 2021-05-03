Pençe Şimşek-Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin vurulma anı
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin vurulma anına ilişkin görüntü paylaştı.
- AA & Ensonhaber
- 03.05.2021 - 22:06
- Güncelleme : 03.05.2021 - 22:51
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.
TERÖRİST MEVZİLERİNİN VURULARAK İMHA EDİLME ANI
Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor." notu düşüldü.
Pençe Şimşek-Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin vurulma anı