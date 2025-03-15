Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu yaşamını yitirdi

AK Parti Pendik Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda ilçe teşkilatı kurucu üyelerinden olduğu belirtilen 68 yaşındaki Hüseyin Topçu, dün yaşamını yitirdi.

"HÜSEYİN TOPÇU ARAMIZDAN AYRILDI"

2024 Yerel Seçimleri'nde Pendik Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilen Topçu'nun acı haberini, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Özdemir paylaşımında, "Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu aramızdan ayrıldı. Ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu mübarek ayın hürmetine, Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Tunç mesajında şöyle dedi:

"Başımız sağ olsun. Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. AK Parti Pendik kurucu yönetim kurulu üyesi olarak birlikte yola çıktığımız dava arkadaşımız Merhum Hüseyin Topçu ağabeyimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun."