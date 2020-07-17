Yolculuk yapmak için minibüse binen yolcunun, koltukta gördüğü telefonu çalma anı kameralara yansıdı.

İstanbul Pendik’te bir minibüsten, minibüsçüye ait telefon çalındı.

Geçtiğimiz günlerde minibüs şoförü Muhammed Önerge, aracının arızalanması üzerine cep telefonunu koltuğa bırakıp, arızalı kısmı tamir etmeye çalıştı.

İşini halletmesinin ardından sürücü koltuğuna geçen Önerge, cep telefonunu koltuğun üzerinde unuttu.

MİNİBÜSE BİNEN YOLCU ÇALDI

Minibüse binen yolculardan biri, koltuk üzerinde duran cep telefonunu fark etti. Şahıs önce koltuğa oturarak, cep telefonunu saklamaya çalıştı. Ardından kaşla göz arasında cep telefonunu çaldı. Telefonunun çalındığını kamera kayıtlarını izleyince fark eden minibüs şoförü Muhammed Önerge, polise giderek şikayetçi oldu.

"YAPILAN TERBİYESİZLİĞİ KINIYORUZ"

Telefonu çalınan minibüs şoförü, “Arkamdaki koltukta telefon unutuldu. Telefon benim zaten. Aracın şurasında arıza vardı onunla uğraşıyordum. Koltuğa koymuştum koltuğun üzerinden çalmışlar. Çalan kişi de yolcuymuş. Yapılan terbiyesizliği kınıyoruz. Yapan arkadaş hakkında polise zaten bilgiler verildi.” dedi.

Pendik'te minibüsçünün telefonunu çalan hırsız kamerada - VİDEO







KAMERAYA YANSIDI

Minibüste yolculuk yapan şahsın koltukta unutulan telefonu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüse binen şahıs, koltukta unutulan cep telefonunu fark ediyor ve koltuğa oturuyor. Ardından cep telefonunu çalıyor.