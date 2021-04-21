PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
- DHA
- 21.04.2021 - 19:15
- Güncelleme : 21.04.2021 - 19:16
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
TESLİM OLANLARIN SAYISI 55'E YÜKSELDİ
2015 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 55'e yükseldi.