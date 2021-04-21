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    PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 19:15
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 19:16
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    PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu teslim oldu

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda  PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

    TESLİM OLANLARIN SAYISI 55'E YÜKSELDİ

    2015 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 55'e yükseldi.

     

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