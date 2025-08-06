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Plaj modası raflara indi! ŞOK, terlik, plaj çantaları, plaj havluları getiriyor…

Alışverişte fırsat kollayanların yakından takip ettiği ŞOK Market, 6-12 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Yazın ortasında gelen bu büyük kampanya, hem cebinizi hem de ihtiyaç listenizi rahatlatacak türden. İşte ŞOK 6 Ağustos aktüel katalog...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 14:35
Plaj modası raflara indi! ŞOK, terlik, plaj çantaları, plaj havluları getiriyor…

Yaz mevsiminin ortasında alışveriş listeleri kabarırken, ŞOK Market tüketicilere nefes aldıracak yeni aktüel kataloğunu yayınladı.

6-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalarda, gıdadan temizliğe, kişisel bakımdan yazlık ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesi uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı.

Özellikle yaz tatiline hazırlananlar için düşünülmüş ürünler dikkat çekiyor. Plaj havlusu, plaj çantası, terlik ve mindergibi sezonluk eşyalar, bu hafta ŞOK’ta cazip fiyatlarla satışta.

Tatil valizinizi ekonomik şekilde tamamlamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

Ev ekonomisine destek olacak elektrikli küçük ev aletlerinde de önemli indirimler var.

Ayrıca sıvı deterjan, yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve kağıt havlu gibi temel temizlik ürünleri de bu hafta alıcılarını bekliyor.

İşte ŞOK 6 Ağustos indirim kataloğu:

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