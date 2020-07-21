Plaka gizlemek için yapılan düzenek polisi şaşırttı

Plaka gizlemek için yapılan düzenek polisi şaşırttı

Gaziantep’te trafik kontrolüne takılan tırda yapılan incelemede, plaka gizleyici düzenek hazırlayan sürücü için yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te, trafik timleri tarafından 3. Organize Sanayi'de yapılan K1 uygulamasında, bir tırda inceleme yapıldı.

'PLAKA GİZLEME DÜZENEĞİ' BULUNDU

Tırın ön plaka kısmında yapılan incelemede, aracın herhangi bir suça karışması nedeniyle, ayrıca trafik uygulaması ve kırmızı ışık ile radardan kaçmak için kurulan düzenek, polisin dikkati sayesinde tespit edildi.

Plaka gizlemek için yapılan düzenek polisi şaşırttı

YASAL İŞLEM UYGULANDI

Araç ve sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kurulan düzenekte el yardımı ile plakanın bulunduğu levha gizlenirken, plakanın boyutunda, rakam veya harflerin bulunmadığı bir levha ile araca radar, kırmızı ışık gibi cezaların yazılması engelleniyor.