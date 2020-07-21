Dolar
6.8471
-0.1603%
Euro
7.8256
-0.3171%
Altın
1837.49
1.0781%
Borsa
120481.03
1.0061%
G. Altın
404.662
0.9915%
Bitcoin
64353.95
1.7925%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Plaka gizlemek için yapılan düzenek polisi şaşırttı

    Gaziantep’te trafik kontrolüne takılan tırda yapılan incelemede, plaka gizleyici düzenek hazırlayan sürücü için yasal işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 15:39
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 15:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Plaka gizlemek için yapılan düzenek polisi şaşırttı

    Gaziantep'te, trafik timleri tarafından 3. Organize Sanayi'de yapılan K1 uygulamasında, bir tırda inceleme yapıldı.

    'PLAKA GİZLEME DÜZENEĞİ' BULUNDU

    Tırın ön plaka kısmında yapılan incelemede, aracın herhangi bir suça karışması nedeniyle, ayrıca trafik uygulaması ve kırmızı ışık ile radardan kaçmak için kurulan düzenek, polisin dikkati sayesinde tespit edildi.

    Plaka gizlemek için yapılan düzenek polisi şaşırttı

    YASAL İŞLEM UYGULANDI

    Araç ve sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Kurulan düzenekte el yardımı ile plakanın bulunduğu levha gizlenirken, plakanın boyutunda, rakam veya harflerin bulunmadığı bir levha ile araca radar, kırmızı ışık gibi cezaların yazılması engelleniyor.

    Plaka gizlemek için yapılan düzenek polisi şaşırttı #1

    Görüş Bildir