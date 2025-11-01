Promosyon ücretine kasım ayarı: Vakıfbank milyonları sevindirecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emekli maaş promosyonları, son dönemde bankacılık sektörünün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Bankalar, müşteri sayılarını artırmak ve emeklileri kendi bankalarına çekmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Bu yarışın öne çıkan aktörlerinden biri de Vakıfbank.

Vakıfbank, emeklilere özel tasarlanmış promosyon paketleri ile dikkat çekiyor.

Bankanın sunduğu avantajlar sadece nakit ödeme ile sınırlı kalmıyor. Emekliler, aynı zamanda özel kredi imkanları, ücretsiz havale ve EFT işlemleri gibi ek ayrıcalıklardan da faydalanabiliyor.

Peki, Vakıfbank ne kadar promosyon veriyor?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

SGK kapsamında (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING Bank’a taşıyan vatandaşlar, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon kazanma fırsatına sahip oluyor. Üstelik ek nakit promosyonlarla bu miktar 28.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da bu kampanyadan yararlanabiliyor.

Emekliler, şubeye gitmeden ING Mobil, ING Telefon Bankacılığı veya e-Devlet Kapısı üzerinden maaşlarını kolayca ING’ye taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilir.

İşte maaşlara göre promosyon tutarları: