Karabük’te iki katlı evde korkutan yangın

Karabük’te Yenice ilçesine bağlı Güney köyü Kapançukur Mahallesinde İ.M. isimli vatandaşa ait evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇATIYA SIÇRAYAN YANGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatıya da sıçrayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük hasara yol açan yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.