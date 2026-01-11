Abone ol: Google News

Karabük’te iki katlı evde korkutan yangın

Karabük’ün Yenice ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 01:55
  • Karabük Yenice'de iki katlı bir evde yangın çıktı.
  • İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.
  • Yangın büyük hasara yol açtı ve inceleme başlatıldı.

Karabük’te Yenice ilçesine bağlı Güney köyü Kapançukur Mahallesinde İ.M. isimli vatandaşa ait evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇATIYA SIÇRAYAN YANGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatıya da sıçrayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük hasara yol açan yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

