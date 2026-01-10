Ankara Beytepe'ye son teknolojiyle donatılmış yeni bir diş kliniği açıldı

Ankara Beytepe, son bilimsel verilerle desteklenen ve son teknolojiyle donatılan yeni bir diş kliniğine kavuştu.

Evrensel Ağız ve Diş Sağlığı Ltd. Şti., 1995 yılında Diş Hekimi Zerrin Işık Tüfekçi tarafından kuruldu. Halen Ankara Tunalıhilmi Caddesi’nde bir merkezde hasta kabulü yapan Özel Evrensel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin, bir şubesi de Beytepe’de hizmete girdi.

Alanlarında eğitimini tamamlamış hekimlerden oluşan Beytepe Şubesi, son bilimsel veriler ışığında hizmet vermek üzere kapılarını törenle açtı.

"BİR KEZ DAHA HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Özel Evrensel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kurucusu Diş Hekimi Zerrin Işık Tüfekçi, törende yaptığı konuşmada, hayatının mottosunun ‘kalite’ olduğunu belirterek, şunları söyledi: