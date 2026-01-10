Ankara Beytepe'ye son teknolojiyle donatılmış yeni bir diş kliniği açıldı

- Ankara Beytepe'de, son teknolojiyle donatılmış yeni bir diş kliniği açıldı.
- Özel Evrensel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin Beytepe şubesi, Kurucu Zerrin Işık Tüfekçi'nin "Çıtayı yükselterek hayallerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" sözleriyle törenle kapılarını açtı.
- Bu yeni şube, son bilimsel veriler ışığında, alanında uzman hekimlerle hizmet verecek.
Ankara Beytepe, son bilimsel verilerle desteklenen ve son teknolojiyle donatılan yeni bir diş kliniğine kavuştu.
Evrensel Ağız ve Diş Sağlığı Ltd. Şti., 1995 yılında Diş Hekimi Zerrin Işık Tüfekçi tarafından kuruldu. Halen Ankara Tunalıhilmi Caddesi’nde bir merkezde hasta kabulü yapan Özel Evrensel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin, bir şubesi de Beytepe’de hizmete girdi.
Alanlarında eğitimini tamamlamış hekimlerden oluşan Beytepe Şubesi, son bilimsel veriler ışığında hizmet vermek üzere kapılarını törenle açtı.
"BİR KEZ DAHA HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"
Özel Evrensel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kurucusu Diş Hekimi Zerrin Işık Tüfekçi, törende yaptığı konuşmada, hayatının mottosunun ‘kalite’ olduğunu belirterek, şunları söyledi:
40 metrekarelik küçük bir muayenehaneden, bugün Tunalı Hilmi’deki merkezimize ve Beytepe’deki ikinci kliniğimize uzanan bu yolculuk; benim için umudun, çalışmanın, azmin ve hayal kurmanın karşılığını bulduğunun somut bir göstergesi.
Hayatımda belki de en çok kullandığım kelime “kalite” oldu. Çünkü kalite; sadece iyi hizmet değil, güven, süreklilik ve insan odaklılıktır.
Çocukluğumdan üniversite yıllarıma, meslek hayatımın her döneminde pusulam olan kalite anlayışım ile kliniğimizi bir adım daha ileri taşıyoruz.
Hastalarımızın memnuniyeti her zaman önceliğimiz oldu.
Yeni kliniğimizle bu memnuniyeti sürdürülebilir kılmak ve çıtamızı yükseltmek için bir kez daha hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Mutlu ve sağlıklı gülümsemeler için yeni kliniğimizde yine beraberiz.