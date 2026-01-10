İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu İstanbul genelinde kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Göster Hızlı Özet İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

Şiddetli yağış Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kenti etkisi altına aldı ve bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterdi. KUVVETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını yavaş ve dikkatli şekilde kullandı. Kaldırımda yürüyen yayalar su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti. SU BASKINLARI YAŞANDI Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı. Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi. Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı. Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarında yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı. İç Haber Haberleri Ankara Beytepe'ye son teknolojiyle donatılmış yeni bir diş kliniği açıldı

