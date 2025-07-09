PSG - Real Madrid maçı kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler…

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı devam ediyor.

Avrupa’nın iki devi Paris Saint-Germain (PSG) ile Real Madrid, şampiyonluk yolunda kozlarını paylaşacak.

B Grubu lideri Fransız ekip PSG ile H Grubu lideri İspanyol temsilci Real Madrid, turnuvanın final biletini almak için kıyasıya mücadele edecek.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler’in de sahada yer alacağı maçın detayları merak ediliyor.

Pek, PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar ve muhtemel 11’ler…

PSG - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG - Real Madrid yarı final maçı 9 Temmuz Çarşamba akşamı saat 22:00'de başlayacak.

İspanyol temsilcisi Real Madrid ile Fransız devi PSG arasındaki bu kritik mücadele, Türkiye’de TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Futbolseverler, heyecan dolu bu maçta iki güçlü takımın yarı final mücadelesini şifresiz olarak izleyebilecek.

MUHTEMEL 11’LER

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Garcia, Rüdiger, Huijsen, Bellingham, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Vinicius Jr., Gonzalo

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Beraldo, F. Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Doue, Barcola