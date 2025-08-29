Psikoloji açıklıyor: Konuşurken gözlerin başka yöne bakması bakın ne anlama geliyor

Konuşma sırasında gözlerin başka yöne kayması, basit bir davranış gibi görünse de psikologlar için önemli ipuçları taşıyor.

Beden dili uzmanları, muhatapla göz temasından kaçınıp bakışını başka bir noktaya yönlendiren kişilerin davranışlarını yakından inceliyor.

Psikoloji alanında ise bu hareket tek bir anlama gelmeyip, bağlama ve kişinin ruh haline göre farklı yorumlanabiliyor.

BİRKAÇ FARKLI SEBEBİ OLABİLİR

Konuşma sırasında gözlerini başka yöne çeviren kişiler genellikle utangaçlık, güvensizlik veya sinirlilik gibi duygusal durumları yansıtıyor olabilir. Sosyal ortamlarda rahatsızlık hisseden bireyler, göz temasını azaltarak kendilerini koruma eğiliminde olurken, endişeli veya yanlış bir şey söylemekten korkan kişiler de bu hareketi bir düşünme stratejisi olarak kullanabiliyor.

Bilişsel açıdan bakıldığında, bakışları başka yöne çevirmek, karmaşık bilgileri işlemek, hatırlamak veya bir sorun üzerinde yoğunlaşmak için zihinsel kapasiteyi serbest bırakmanın bir yolu olabiliyor. Duygusal bağlamda ise bu jest, yoğun hisleri kontrol altında tutmak ve duygusal tepkilerin yüz ifadelerine yansımasını engellemek için bir araç görevi görebiliyor.

Uzmanlar, gözlerin yönünü değerlendirirken tek başına hareketi yorumlamamak gerektiğini, sözel olmayan iletişimin diğer unsurlarıyla birlikte gözlemlenmesinin önem taşıdığını vurguluyor. Kısacası, konuşurken başka yöne bakmak olumsuz bir davranış değil, kişiliğin yönlerini, o anki ruh hâlini veya sadece bir alışkanlığı ortaya koyabiliyor.

Kaynak: tn.com.ar