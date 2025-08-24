QNB Bank ücretsiz iPhone 16 veriyor: İşte şartı…

QNB Bank, ağustos ayına özel heyecan verici bir kampanya başlattı.

Banka, çekiliş kapsamında 5 adet iPhone 16 (128 GB, hat ve kart hariç) ve 15 adet PlayStation 5 Slim Edition oyun konsolu hediye edecek. Şanslı katılımcılar bu ödüllerden birini kazanma fırsatına sahip olacak.

1-31 Ağustos tarihleri arasında, Bireysel QNB Mobil’e giriş yaparak kampanyaya katılım izni veren tüm bireysel müşteriler çekilişe dahil olabilecek.

Ayrıca, kampanya süresince QNB Mobil üzerinden seçili bankacılık işlemleri gerçekleştiren kullanıcılar ek katılım hakları kazanarak şanslarını artırabilecek.

ÇEKİLİŞİN ŞARTLARI AÇIKLANDI

QNB Bank, ağustos ayına özel çekilişiyle, iPhone 16 ve PlayStation 5 Slim hediye edecek.

Telefonunuzdan QNB Mobil uygulamasını ücretsiz indirip, görüntülü görüşme ile hızlıca müşteri olduktan sonra uygulamaya giriş yaparak çekilişe dahil olabilirsiniz.

Kampanya süresi boyunca toplam 21 çekiliş hakkı kazanma imkanı bulunuyor. İşte hakların dağılımı: