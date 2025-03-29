Ramazan Bayramı boyunca 11 bin 400 acil sağlık personeli görev yapacak

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Ramazan Bayramı tatili yarın başlayacak..

9 güne çıkarılan bayram tatili boyunca herhangi bir sorunun yaşanmaması için tedbirler artırıldı.

11 BİN 400 ACİL SAĞLIK PERSONELİ GÖREVDE

Bu kapsamda bayram tatili boyunca 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personeli görev yapacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca acil sağlık hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak amacıyla ülkemizin dört bir yanındayız. Bu kapsamda her gün, 3 bin 366 ambulansımız, 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personelimiz, 204 UMKE aracımız, 1020 UMKE personelimizle sahada görev başında olacağız. Sağlık ailemizin her bir ferdine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.



