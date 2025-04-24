Marmara Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremler, özellikle İstanbul ve çevre illerde güçlü şekilde hissedildi.

İlk sarsıntı 3.9, ardından gelen ise 6.2 büyüklüğündeydi.

Yaşanan depremler, vatandaşlara endişe ve panik dolu anlar yaşattı.

SEFO DEPREME EVİNDE YAKALANDI

Seyfullah Sağır olarak bilinen ünlü rapçi Sefo, depreme evinde yakalandı.

Evine yerleştirdiği güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Sefo’nun sarsıntı sırasında yaşadığı panik ve hızla dışarı çıkmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

"YILLARDIR EN BÜYÜK KORKUM DEPREM"

Sefo, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Asla soğukkanlı davranamayacağım. Yıllardır en büyük korkum deprem. Bir şey olur da bana ulaşamazsanız, don atlet sokaktayımdır"