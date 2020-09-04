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    Rasulayn'a sızmaya çalışan 4 YPG'li terörist öldürüldü

    Suriye Milli Ordusu askerleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn ilçesine sızmaya çalışan terör örgütü YPG/PKK mensubu 4 teröristi öldürdü.
    • AA
    • 04.09.2020 - 05:18
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    Rasulayn'a sızmaya çalışan 4 YPG'li terörist öldürüldü

    YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezinin güneyinde yer alan İnak el-Hava köyü yakınlarında SMO askerlerinin bulunduğu cephe hatlarına sızmaya çalıştı.

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Bunun üzerine SMO askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.

    Sızma girişimi engellenirken 4 terörist etkisiz hale getirildi.

    SMO askerleri, çatışmaların ardından 1 kalaşnikof, 1 tanksavar ve mühimmatı, 3 sevk fişeği ve 2 kamuflaj şemsiyesi ele geçirdi.

    Rasulayn a sızmaya çalışan 4 YPG li terörist öldürüldü #1

    FIRAT'IN DOĞUSUNDAN SIZMA GİRİŞİMLERİ

    Fırat'ın doğusunda işgalini sürdüren terör örgütü mensupları, zaman zaman Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerine sızmaya çalışıyor.

    Rasulayn ilçesi, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

    Rasulayn a sızmaya çalışan 4 YPG li terörist öldürüldü #2

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