Rekabet Kurumu'ndan Frito Lay Gıda hakkında soruşturma Rekabet Kurumu, bir duyuru yaparak; Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos, Çerezza gibi cips markaları ve Rocco marka şekerleriyle bilinen Frito Lay Gıda San. ve Tic. AŞ hakkında rekabet soruşturması açıldığını açıkladı.

İHA

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturma açıldığı duyuruldu.

Duyuruya göre, şirketin, perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu

Ön araştırmada elde edilen bilgiler ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Frito Lay hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Paketlenmiş cips pazarındaki rakiplerinin faaliyetleri zorlaştırdı

Ön araştırma döneminde yapılan incelemelerde, Kurulca, şirketin Türkiye'deki hemen her bölgedeki geleneksel kanalda yer alan nihai satış noktalarında paketlenmiş cips pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle münhasırlık sağlamaya çalıştığına yönelik kuşku doğuran çok sayıda delil elde edildi.

Rekabet Kurumun'un açıklaması

Rekabet Kurumun'dan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Frito Lay Gıda San. ve Tic. AŞ’nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Frito Lay'ın failiyet alanı

Öte yandan, Frito Lay, Türkiye'de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips ve Rocco markasıyla da şekerleme pazarında faaliyet gösteriyor.

Soruşturma kararlarının içeriği

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)