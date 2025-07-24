Rekor geliyor: Türkiye'de 24 saat içinde...

Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisine giren Türkiye, yaz mevsiminin en bunaltıcı günlerinden birini yaşıyor.

Termometreler 45 dereceyi aşarken, meteoroloji uzmanları önümüzdeki 24 saat içinde ulusal sıcaklık rekorunun kırılabileceği uyarısında bulundu.

Başta Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu olmak üzere birçok bölgede vatandaşlar aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

REKOR KIRILACAK

Hava Forum, paylaşımında vatandaşları uyardı.

Paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

"24 saat içinde Türkiye ulusal sıcaklık rekorunun kırılması tahmin ediliyor. Tarihi anlar... Az önce ilk deneme Siirt, Kurtalan'da 49.0 ile geldi.

Önceki rekorlar:

15.08.2023: Eskişehir – Sarıcakaya 49,5°C 20.07.2021: Şırnak – Cizre 49,1°C 14.08.1993: Mardin – Kocatepe 48,8°C"