Renault fiyat listesi Şubat 2026: Renault Clio, Megan, Duster fiyatları…

- Renault, Şubat 2026 itibarıyla güncel otomobil fiyat listesini açıkladı.
- Elektrikli modellerden R5 E-Tech 1.890.000 TL'den başlarken, Megane E-Tech ve diğer modellerin fiyatları da güncellendi.
- SUV, hatchback ve sedan segmentlerindeki modeller için fiyat aralıkları 1.699.000 TL ile 3.362.000 TL arasında değişiyor.
Otomotiv piyasasında fiyat güncellemeleri yakından takip ediliyor.
Renault Şubat 2026 itibarıyla binek otomobil fiyat listesini yeniledi.
Elektrikli mobiliteye yönelik modelleriyle dikkat çeken marka, aynı zamanda SUV, hatchback ve sedan segmentlerindeki güçlü seçenekleriyle de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.
R5 E-Tech ve Megane E-Tech gibi elektrikli modellerin yanı sıra Clio, Captur, Yeni Duster ve Austral gibi yüksek satış rakamlarına sahip araçların güncel etiketleri merak konusu oldu.
İşte Renault Şubat 2026 fiyat listesi:
MEGANE E-TECH Elektrikli Fiyat Listesi
Techno Evo60 (220 hp): 2.277.000 TL
Esprit Alpine Evo60 (220 hp): 2.377.000 TL
Megane Sedan Fiyat Listesi
Touch 1.3 TCe EDC (140 bg – Benzin): 2.172.000 TL
Icon 1.3 TCe EDC (140 bg – Benzin): 2.392.000 TL
Yeni Austral Fiyat Listesi
Techno Mild Hybrid (150 hp): 2.303.000 TL
Esprit Alpine Mild Hybrid (150 hp): 2.983.000 TL
Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech (200 hp): 3.362.000 TL
Renault 5 E-Tech Elektrikli Fiyat Listesi
Techno EV40 (120 hp): 1.890.000 TL
Techno EV60 (Elektrikli): 1.942.000 TL
Renault Yeni Clio Fiyat Listesi
Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp: 1.699.000 TL
Evolution plus TCe 115 EDC: 1.799.000 TL
esprit alpine TCe 115 EDC: 1.895.000 TL
Renault Captur Fiyat Listesi
Techno Mild Hybrid EDC (140 hp): 2.067.000 TL
Yeni Renault Duster Fiyat Listesi
Evolution Eco-G (120 hp): 1.780.000 TL
Techno Turbo TCe EDC (145 hp): 1.970.000 TL
Techno Full Hybrid E-Tech (160 hp): 2.495.000 TL
Techno Hybrid 4x4 LPG (150 hp): 2.567.000 TL
Evolution Hybrid 4x4 LPG: 2.537.000 TL