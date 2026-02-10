Renault fiyat listesi Şubat 2026: Renault Clio, Megan, Duster fiyatları…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv piyasasında fiyat güncellemeleri yakından takip ediliyor.

Renault Şubat 2026 itibarıyla binek otomobil fiyat listesini yeniledi.

Elektrikli mobiliteye yönelik modelleriyle dikkat çeken marka, aynı zamanda SUV, hatchback ve sedan segmentlerindeki güçlü seçenekleriyle de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

R5 E-Tech ve Megane E-Tech gibi elektrikli modellerin yanı sıra Clio, Captur, Yeni Duster ve Austral gibi yüksek satış rakamlarına sahip araçların güncel etiketleri merak konusu oldu.

İşte Renault Şubat 2026 fiyat listesi:

MEGANE E-TECH Elektrikli Fiyat Listesi

Techno Evo60 (220 hp): 2.277.000 TL

Esprit Alpine Evo60 (220 hp): 2.377.000 TL

Megane Sedan Fiyat Listesi

Touch 1.3 TCe EDC (140 bg – Benzin): 2.172.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC (140 bg – Benzin): 2.392.000 TL

Yeni Austral Fiyat Listesi

Techno Mild Hybrid (150 hp): 2.303.000 TL

Esprit Alpine Mild Hybrid (150 hp): 2.983.000 TL

Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech (200 hp): 3.362.000 TL

Renault 5 E-Tech Elektrikli Fiyat Listesi

Techno EV40 (120 hp): 1.890.000 TL

Techno EV60 (Elektrikli): 1.942.000 TL

Renault Yeni Clio Fiyat Listesi

Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp: 1.699.000 TL

Evolution plus TCe 115 EDC: 1.799.000 TL

esprit alpine TCe 115 EDC: 1.895.000 TL

Renault Captur Fiyat Listesi

Techno Mild Hybrid EDC (140 hp): 2.067.000 TL

Yeni Renault Duster Fiyat Listesi

Evolution Eco-G (120 hp): 1.780.000 TL

Techno Turbo TCe EDC (145 hp): 1.970.000 TL

Techno Full Hybrid E-Tech (160 hp): 2.495.000 TL

Techno Hybrid 4x4 LPG (150 hp): 2.567.000 TL

Evolution Hybrid 4x4 LPG: 2.537.000 TL