Resimde kaç aslan var? 11 saniyede bulan dahi çıkıyor, çoğu yanılıyor

İnternette son dönemde hızla yayılan görsel yanılsama testleri, milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor.

Sadece eğlenceli birer bulmaca olmakla kalmayan bu görüntüler, aynı zamanda bireylerin dikkat seviyesini ve gözlem gücünü de sınamaya yarıyor.

Uzmanlara göre görsel illüzyonlar, beynin algı mekanizmasıyla adeta oyun oynuyor. Gördüğümüzle gerçekte var olan arasındaki fark, dikkat kesilmediğimizde kolayca gözümüzden kaçabiliyor.

Bu nedenle bu tür testler, görsel zekânın ve farkındalığın ölçülmesi için etkili bir araç olarak öne çıkıyor.

Peki siz görsel zekanıza ne kadar güveniyorsunuz?

Yukarıda paylaşılan resimde sakince oturan bir aslan yer alıyor. Ancak resimde başka aslanlar da var.

Göreviniz 11 saniye içinde kaç aslan olduğunu bulmak.

Dikkatlice bakın, resimde birçok aslan yüzü var.

Bulamadıysanız aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.