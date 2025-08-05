Resimdeki hayvanın gölgesi hangisi? Cevabı 11 saniyede bulan zihin okuyor

Zihinsel becerilerinizi ölçmek için hazır mısınız?

Bu görsel test, dikkat, analiz ve görsel farkındalık becerilerinizi hızla değerlendirme fırsatı sunuyor.

Bugünkü meydan okumamızda bir keçinin atın sırtında durduğu ilginç bir sahne yer alıyor. Ancak esas göreviniz bu tatlı hayvanların gerçek gölgesini bulmak.

Hazırsanız kronometrenizi ayarlayın ve gözlerinize güvenin! Gerçek gölgeyi bulabilecek misiniz?

Yukarıdaki resimde bir eşek ve bir keçi yer alıyor. Altlarında ise bu hayvanların gölgeleri var.

Ancak hangi gölgenin doğru olduğunu bulmanız gerekiyor.

Doğru gölgeyi bulduysanız, tebrikler yüksek IQ'nuz oldukça iyi.

Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik.