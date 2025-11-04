Abone ol: Google News

Retro severlere müjde: ŞOK’a pikap hoparlör geliyor… İşte fiyatı

ŞOK Market, 5-11 Kasım 2025 tarihli aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Bu hafta birçok kategoride cazip indirimler yer alıyor. İşte ŞOK 5 Kasım Aktüel Katalog…

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 14:21
  • ŞOK Market, 5-11 Kasım 2025 tarihleri arasında birçok üründe cazip indirimler sunuyor.
  • Özellikle kışlık tekstil ürünleri, elektrikli mutfak gereçleri ve atıştırmalıklar dikkat çekiyor.
  • Retro severler için ise pikap hoparlör satışa sunuluyor.

ŞOK Market, Kasım ayının ikinci haftasında yine dopdolu bir aktüel katalogla karşımızda!

5-11 Kasım tarihleri arasında; giyimden küçük ev aletlerine, gıdadan temizlik ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yeni katalogda özellikle kışlık tekstil ürünleri, elektrikli mutfak gereçleri ve atıştırmalıklar öne çıkıyor.

İşte ŞOK’un 5-11 Kasım aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsatlar ve güncel fiyat listesi…

