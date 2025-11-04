Retro severlere müjde: ŞOK’a pikap hoparlör geliyor… İşte fiyatı

- ŞOK Market, 5-11 Kasım 2025 tarihleri arasında birçok üründe cazip indirimler sunuyor.
- Özellikle kışlık tekstil ürünleri, elektrikli mutfak gereçleri ve atıştırmalıklar dikkat çekiyor.
- Retro severler için ise pikap hoparlör satışa sunuluyor.
ŞOK Market, Kasım ayının ikinci haftasında yine dopdolu bir aktüel katalogla karşımızda!
5-11 Kasım tarihleri arasında; giyimden küçük ev aletlerine, gıdadan temizlik ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.
Yeni katalogda özellikle kışlık tekstil ürünleri, elektrikli mutfak gereçleri ve atıştırmalıklar öne çıkıyor.
İşte ŞOK’un 5-11 Kasım aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsatlar ve güncel fiyat listesi…