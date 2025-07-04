Rize Çayeli Tahpur Yaylası'ndan kar manzaraları

Türkiye'de sıcak hava dalgası etkili oluyor...

Ülke genelinde sıcaklıklarda yaşanan yükselişin zorladığı bugünlerde, derecelerin daha da artacağı tahmininde bulunuldu.

HAVA SICAKLIKLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilerde, yurt genelinde hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren 4-6 derece artacağı kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre sıcaklıkların gelecek hafta artış göstereceğini belirtti.

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Bu da hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde.

RİZE'NİN EN YÜKSEK RAKIMLI YAYLASINDA KAR MANZARASI

Öte yandan, her ne kadar ülke genelinde sıcak hava etkisini gösterse de, durum Rize Çayeli Tahpur Yaylası'nda farklı.

Türkiye’de yaşamın olduğu en yüksek rakımlı yaylası olan 3200 rakımlı Rize Çayeli Tahpur Yaylası'nda, bir karış kar kütlesi oluştu.

YAYLACILAR ŞAŞKIN

Zirvelerde kar görmeye alışık olan yaylacılar, Rize Çayeli Tahpur Yaylası'nda gördükleri kar manzarası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yaylacılar hemen o anları kayda alarak, şaşkınlıklarını dile getirdi.