Rize Valisi Kemal Çeber'den sel mağduru teyzeyi mutlu eden hediye

Rize'deki sel felaketinde kaybettiği kabaklardan bahseden teyzeye Vali Kemal Çeber, kabak hediye etti.

Rize'de 2 hafta önce yaşanan sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetmiş, birçok ev, iş yeri ve tarım alanı zarar görmüştü.

Yaşanan afetin yaraları sarılırken, yetkililer yöre halkının dertlerini dinlemeyi sürdürüyor. Birkaç gün önce selzede bir teyzenin misafiri olan Vali Kemal Çeber, yaşlı kadının yetiştirdiği kabakları kaybettiğni öğrendi. Bunun üzerine vali Çeber, kendisine bir kabak hediye etti.

"HEM GÜLDÜK HEM GURUR DUYDUK"

Teyzenin oğlu, valinin bu sürpriz hediyesine çok şaşırdıklarını, bir o kadar da gurur duyduklarını belirterek, sosyal medyadan şu fadeleri paylaştı:

"Geçen afet bölgesini incelemek için ekip geldiğinde Vali bey, annemle sohbet ederken bahçe işlerinden laf açılınca annem de dere kenarından birkaç kabağım vardı, onları da sel aldı gitti dedi. Vali bey ben sana kabak göndereceğim deyip not aldırdı.

Biz öylesine yazdırmıştır gelmez herhalde derken, dün beni arayıp açık adres istediler. Bugün de o kabak geldi. Hem güldük hem de gurur duyduk. Her yöneticininin bir gün aynı hassasiyete sahip olmasını diliyorum. Bu vesileyle sizlerin huzurunda da Rize Valisi Sayın Kemal Çeber'e çok teşekkür ediyorum."

RİZE VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI

Rize Valiliği de sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"Heyelan sonrası incelemeler sırasında Valimiz Kemal Çeber'e 'Dere kenarında kabaklarım vardı. Onları kaybettim' diyen vatandaşımıza kabak sözü veren Valimiz Kemal Çeber'in hediyesi yerine ulaştı."