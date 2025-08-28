Rize'de damada cenaze töreni şakası

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Komilo köyünden Serkan ve Ayşegül çiftinin hayatlarını birleştirdiği düğün, Ardeşen ilçesinde gerçekleşti. Çiftin yakınları ve sevenlerinin katıldığı törende dans ve yöresel oyunlarla başlayan kutlamalar, geleneksel takı töreniyle devam etti.

TABUT MAKETİYLE SÜRPRİZ

Takı töreni sırasında damadın arkadaşları, kendi elleriyle hazırladıkları tabut maketiyle salona girdi. Tabutun önünde “Acı Kaybımız” yazısı ve damadın fotoğrafını taşıyan arkadaşlardan biri ise imam kılığına girerek hüzünlü bir fon müziği eşliğinde salona adım attı.

SALON KAHKAHAYA DOĞULDU

Damadın arkadaşlarının bu sürpriz şakası, salondaki herkesi güldürdü ve düğüne unutulmaz bir anı olarak geçti.