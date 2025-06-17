Rize'de heyelan: Kapanan köy yolu açıldı

DHA

Rize'nin Fındıklı ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde öğleden sonra bir heyelan gerçekleşti. Yamaçtan kopan toprak parçaları yolu tamamen kapattı. Yolda kimsenin olmaması, heyelanı görenlerin durumu yetkililere haber vermesine neden oldu.

İŞ MAKİNELERİ YOLU AÇTI

Olay yerine gelen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yol üzerinde temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yol kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı. Bölgedeki incelemeler ise devam ediyor.