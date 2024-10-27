Rize’de heyelan riski nedeniyle bir ev tahliye edildi

İHA

Rize'de günlerdir süren şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etiketlemeye devam devam ediyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Hoşdere köyünde heyelan riski gerekçesiyle 1 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Konutta ikamet eden, aralarında yaşlı ve yürümekte zorluk çeken bir kişinin de bulunduğu 5 kişilik aile, AFAD koordinasyonunda Jandarma, JAK ve AKUT ekiplerince hızlı ve güvenli bir şekilde evden çıkartıldı.

RİZE VALİLİĞİ: TOPLAMDA 16 EV TAHLİYE EDİLDİ

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde toplamda 16 evin tahliye edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarısına istinaden il genelinde tüm önlemler alınmış, Rize AFAD, koordinasyonunda Rize İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdare, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekiplerimiz teyakkuzda beklemektedir. Son 24 saat içerisinde ilimiz genelinde bazı bölgelerde metrekareye 100 mm üzeri yağmur yağmış olup yağışlar belli rakımlar üzerinde kar yağışı olarak görülmüştür. İlimiz genelinde can kaybı yaşanmamış olup, riskli olarak değerlendirilen 16 konut tahliye edilmiştir. Meydana gelen tüm afetlerle ilgili hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır”

RİSKLİ BÖLGELERDEN UZAK DURUN UYARISI

Rize’de metre kareye 100 kilogramın üzerinde yağmur düştüğü ifade edilerek vatandaşların riskli bölgelerden uzak durması gerektiği hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: