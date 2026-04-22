Kış lastiği uygulaması bitti: Değişim mesaisi başladı

15 Nisan itibarıyla kış lastiği uygulaması sona erdi.

Uygulamanın sonlanmasının ardından lastik değişim dükkanlarında hareketlilik yaşanıyor.

Lastik ustaları ise vatandaşların artık daha bilinçli hareket ettiğini ifade ediyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Sakarya'da da hem ceza yaptırımları hem de güvenlik bilincinin artmasıyla birlikte değişim randevularında yoğunluk gözleniyor.

"YOL PERFORMANSI AZALIYOR, YAKIT TÜKETİMİZİ DE ARTIYOR"

Lastik değişim sürecini ve teknik detayları değerlendiren dükkan çalışanı Yusuf Boz, kış lastiğinin yazın kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yıllar geçtikçe insanlar bilinçlendiği için ve ceza uygulamaları arttığı için yoğunluğumuz da artıyor aynı şekilde. Kış lastiğinin yaz aylarında kullanılmamasını tavsiye ediyoruz. Yol performansı çok azalıyor ve şekilde yakıt tüketimi de çok artıyor. Araca da yüksek uğultu sesi veriyor."

"SICAKLAR ARTMADAN YAZ LASTİKLERİNE GEÇİŞ YAPMALI"

Yoğunluğun ilerleyen günlerde daha da artacağını belirten Yusuf Boz, sürücülere acele etmeleri çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlara bir başka tavsiyemiz ise yaz sıcakları daha fazla artmadan bir an önce yaz lastiklerine geçiş yapmaları. 15 Nisan'ı geçtiğimiz için uygulamanın bitmesi ile çok yoğun bir şekilde yaz lastiği değişimi yapıyoruz. İlerleyen süreçte de bu yoğunluğun artacağını düşünüyoruz."

LASTİK DEĞİŞİMİ VE YENİ LASTİK FİYATLARI

Fiyatlardaki değişim grafiğine ve vatandaşların tercihlerine değinen Boz, şunları söyledi:

Geçen sene lastik değişim fiyatları 800 ile bin 800 lira arası değişmekteydi, bu sene bin ile 2 bin arasında değişmekte.



Geçen sene yeni lastiğin fiyatları 2 bin 500 liradan başlayıp 20 bin liralara kadar çıkıyordu.



Ancak bu sene 3 bin liradan başlayıp 25 bin lira bandına kadar artış gösteriyor.



Önceliği kalite ve konfor olan müşterilerimiz kaliteli lastikleri tercih ediyor, bütçesini zorlamak istemeyen vatandaşlar ise daha uygun fiyatlı lastikleri tercih ediyorlar.



Bizim tavsiyemiz, uygun fiyatlı lastiklerden ziyade en az orta kalitedeki lastiklerden alınması.