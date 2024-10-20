Rize'nin Çayeli ilçesinde öğleden sonra özellikle sahil kesiminde fırtına ve hortum etkili oldu.

Küçüktaşhane Mahallesi'ndeki 6 katlı Terzioğlu Apartmanı'nın çatısı, hortumda yerinden sökülerek uçtu.

OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Havada savrulan çatı malzemeleri, binanın arka bahçesi ve otoparkına düştü. Çatı malzemelerinin üzerine düştüğü bir otomobil, zarar gördü.

Çatının uçtuğu anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; denizde oluşan hortumun karaya ulaşması, binanın çatısının yerinde sökülüp, uçtuğu anlar yer aldı.

"ÇATIYI KATLADI"

Mahallelilerden Kadir Terzi şöyle dedi:

"Denizde 2 tane hortum oluştu. Biri farklı yöne gitti, diğeri tam binanın üzerinden geçti ve çatıyı bu hale getirdi. Çatıyı katladı, malzemeleri savurdu. Çatıyı bir sene önce yapmıştık" dedi. Binada oturanlardan Mustafa Kızılkaya da "Öyle şiddetliydi ki binayı yerinden kopardığını zannettim. Ne olduğunu ben de anlamadım. Deprem gibi etkili olduğunu hissettik"