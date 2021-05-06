Euro
10.0108
0.15%
Dolar
8.3231
0.11%
Altın
477.97
0.06%
Borsa
1.42
0.26%
Bitcoin
468.420
4.28%
EXEN Coin
34.90
22.93%
12ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 12 C
    • Rize'de kamyonet bulamayan yaylacı, buzağılarını hafif ticari araçla yaylaya çıkardı

    Rize'de kamyonet bulamayan yaylacı, buzağılarını hafif ticari araçla yaylaya çıkardı

    Rize'nin Ardeşen ilçesinde kamyonet bulamayınca 2 buzağısını hafif ticari aracın arka koltuğuna bindiren Mehmet Yıldız'ı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    • DHA
    • 06.05.2021 - 01:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de kamyonet bulamayan yaylacı, buzağılarını hafif ticari araçla yaylaya çıkardı

    Ardeşen ilçesinde yaşayan Mehmet Yıldız, kamyonet bulamayınca 2 buzağısını hafif ticari aracın arka koltuğuna yatırarak Çiçekli Yaylası’na götürüldü.

    Yıldız’ın aracındaki hayvanları görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

    "KAMYONET BULAMAYINCA MECBUR KALDIM"

    Mehmet Yıldız, "Aracımın arka koltuklarını söküp 2 buzağıyı yerleştirdim. Kamyonet bulamayınca mecbur kaldım. Birlikte yolculuk yaptık" dedi.

    Rize de kamyonet bulamayan yaylacı, buzağılarını hafif ticari araçla yaylaya çıkardı #1

    Rize de kamyonet bulamayan yaylacı, buzağılarını hafif ticari araçla yaylaya çıkardı #2

    Rize de kamyonet bulamayan yaylacı, buzağılarını hafif ticari araçla yaylaya çıkardı #3

    Rize de kamyonet bulamayan yaylacı, buzağılarını hafif ticari araçla yaylaya çıkardı #4

    Rize de kamyonet bulamayan yaylacı, buzağılarını hafif ticari araçla yaylaya çıkardı #5

    Rize de kamyonet bulamayan yaylacı, buzağılarını hafif ticari araçla yaylaya çıkardı #6

    Rize de kamyonet bulamayan yaylacı, buzağılarını hafif ticari araçla yaylaya çıkardı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir