Rize'de kamyonet bulamayan yaylacı, buzağılarını hafif ticari araçla yaylaya çıkardı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde kamyonet bulamayınca 2 buzağısını hafif ticari aracın arka koltuğuna bindiren Mehmet Yıldız'ı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
- DHA
- 06.05.2021 - 01:35
Ardeşen ilçesinde yaşayan Mehmet Yıldız, kamyonet bulamayınca 2 buzağısını hafif ticari aracın arka koltuğuna yatırarak Çiçekli Yaylası’na götürüldü.
Yıldız’ın aracındaki hayvanları görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
"KAMYONET BULAMAYINCA MECBUR KALDIM"
Mehmet Yıldız, "Aracımın arka koltuklarını söküp 2 buzağıyı yerleştirdim. Kamyonet bulamayınca mecbur kaldım. Birlikte yolculuk yaptık" dedi.