Rize’de teyze ve yeğen, çekirdekten karpuz yetiştirdi

Hobi olarak tarımla uğraşan Şenay Erdoğan ve yeğeni Ebubekir Er'in deneme bahçelerinde yetiştirdikleri lezzetli karpuz, komşulardan tam not aldı.

Rize'nin Pazarköy köyüne bağlı Aktepe Mahallesi’nde yaşayan Şenay Erdoğan ve yeğeni Ebubekir Er, bahçelerinde organik olarak karpuz üretimine merak saldı.

ÇEKİRDEKLERİ KURUTULDU

Teyze ve yeğeni, geçen yıl pazardan alıp yedikleri karpuzun çekirdeklerini kuruttu. Kurutulan çekirdekler, mayıs ayında oluşturulan deneme bahçesinde toprakla buluşturuldu. Hem seranın içinde hem de seranın dışında karpuzların yetişmesi özenle takip edildi.

Teyze ve yeğeninin küçük bir seranın içerisine ektiği çekirdekler, zamanla yeşerip, karpuz verdi.

'YAPAMAZSINIZ' DİYENLERE İNAT YAPTILAR

Aile, her biri 1 ile 2 kilogram arasında değişen karpuzların hasadını yapmanın sevincini yaşıyor. Türkiye’nin en çok yağış alan illerinin başında yer alan Rize’de karpuz yetiştiğini görenler de şaşkınlığını gizleyemiyor.

Hobi olarak tarımla uğraşan teyze-yeğenin yetiştirdiği karpuzlar, küçük olsa da lezzetiyle başta üretimde kendilerine inanmayan çevresindekilerin yanı sıra komşuları tarafından da tam not aldı.