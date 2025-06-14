RTÜK Başkanı Şahin’den yayıncılara İsrail-İran uyarısı

İHA

İsrail’in İran’a saldırısı hakkında yayıncılara sorumluluk uyarısı geldi.

"SORUMSUZ SÖYLEMLER NE BASIN ETİĞİYLE NE DE YAYINCILIK AHLAKIYLA BAĞDAŞIR"

RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"İsrail’in İran’a saldırmasının ardından, sosyal medya başta olmak üzere bazı yayın mecralarında dezenformasyon içeren ve toplumu ayrıştıran söylemlerin hız kazandığını üzülerek takip ediyoruz. Özellikle kimi yayıncıların mezhep temelli ifadelerle İslam’ın özüne aykırı, nefret dolu yorumlara yer vermesi, basın özgürlüğü değil; toplumsal huzura kasttır. Bu tür sorumsuz söylemler ne basın etiğiyle ne de yayıncılık ahlakıyla bağdaşır"

"YAYINCILARIMIZI TEKRAR VE AÇIK ŞEKİLDE UYARIYORUZ"

Yayıncıları uyaran ve gerekli incelemelerin yapıldığını belirten Şahin şunları belirtti: