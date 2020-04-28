Rusya'da hastalanan Türk genci İstanbul'a getirildi

Akciğerlerinde problem olan Haluk Hasan Seyithanoğlu, Moskova'ya gönderilen ambulans uçakla, tedavisinin tamamlanması için İstanbul'a getirilerek hastaneye yatırıldı.

Rusya'da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altına alınan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından, ambulans uçakla Türkiye'ye getiririldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Rusya'da tıp eğitimi alan Seyithanoğlu, ambulans uçaktan alınarak ambulansa bindirilerek Bezmihal Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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"KORONAVİRÜS YAYILDIĞI İÇİN AMELİYATA ALMADILAR"

3 defa akciğer sönmesi geçirdiğini belirten Seyithanoğlu, “Çok mutluyum tabiî ki, ailemi göreceğim. Sağlık hizmeti alacağım çok sevinçliyim. Bir an önce hastaneye yatıp sağlığıma kavuşmak istiyorum. Rusya'da 4'ncü sınıf tıp öğrenciyim. 3 kere akciğer sönmesi geçirdim, üçünde de tüp takarak tedavi ettiler. Bir türlü ameliyata almak istemediler. Ameliyata almadıkları için sürekli tekrarladı. Koronavirüs yayıldığı için ameliyata almak istemediler. Bakanlığa biz başvurduk, orada tedavi etmediler. Biz de bakanlığa başvurduk. Buradan özellikle Sağlık Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Konsolosluğumuz çok yardımcı oldu. Cumhurbaşkanımıza da bu hizmetleri verdiği için şükranlarımı sunuyorum." dedi.