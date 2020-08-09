Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları başlıyor

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu.

Rusya'nın Moskova, St. Petersburg ve Rostov şehirlerinden İstanbul ve Londra'ya tarifeli uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla başlamıştı.

Rus ve yabancı havayolu şirketlerinin 1 Ağustos'tan bu yana söz konusu hatlarda 128 uçuş gerçekleşirken, toplamda 38 bin 500 yolcunun taşınmıştı.

RUSYA'DAN TURİZM ŞEHİRLERİNE UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Rusya Federal Havacılık Ajansı'ndan (Rosaviatsiya) yapılan yazılı çıklamayla yarından itibaren Antalya, Dalaman ve Bodrum'a da doğrudan uçak seferlerinin başlayacağını, söz konusu hatlarda tarifelinin yanı sıra charter uçuşların da yapılacağı belirtildi.

Söz konusu uçuşları yapacak şirketler arasında Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları da bulunuyor.

RUSLARIN TATİL TERCİHİ TÜRKİYE

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.