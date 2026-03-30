Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de yaz saati uygulaması 2026

Yaz saati uygulaması her yıl olduğu gibi yine mart ayının son pazar günü başladı.

Avrupa ülkelerinde saatler bir saat ileri alındı.

28 Mart Cumartesi gününü 29 Mart Pazar gününe bağlayan gece, saatler 02.00’de bir saat ileri alındı ve saatler 03.00 yerine 04.00 olarak ayarlandı.

Ülkemizde ise "saatler ileri alınacak mı" sorusu gündemde yerini aldı.

Yaz saati uygulaması en son 2016 yılında uygulanmıştı.

Ülkemizde yaz saati uygulaması 2016'dan bu yana uygulanmıyor. Türkiye, kalıcı olarak yaz saati uyguluyor. Bu sebeple saatler Mart ayında ileri alınmayacak.

Avrupa'da ise kış saati uygulaması 28 Mart 2026'da sona erdi ve saatler 1 saat ileri alındı.