Sabancı CEO'su açıkladı: CarrefourSA'nın satılma sebebi...

Türkiye perakende sektöründe dengeleri değiştirecek önemli bir anlaşma geçtiğimiz günlerde imzalandı.

Yeni Mağazacılık AŞ, Carrefoursa’nın büyük bölümünü devralmak üzere Sabancı Holding ve Carrefour ile anlaşmaya vardı.

Satış süreci kapsamında hem Sabancı Holding’in yüzde 57,12'lik payları hem de Carrefour Nederland BV’nin %32,16 tüm payları A101 grubuna geçti.

Müşterilerin neden el değiştirdiğini merak ettiği market zinciri hakkında açıklama geldi.

Sabancı CEO'su Kıvanç Zaimler, Bloomberg'e yaptığı açıklamada detaylara yer verdi.

İŞTE SATIŞIN NEDENİ

Zaimler, satışın nedenini açıklarken 'Şirketin son dönemki borcundan bahsettiniz ama ondan da bağımsız olarak bu rekabette şirketin pozisyonu, sektörün gittiği yön gibi başka birçok parametre de var bu kararların ardında. Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz. Biz Türkiye merkezli ama dünyaya entegre olan işlere yoğunlaşıyoruz' dedi.

Zaimler, şu ifadeleri kullandı:

'CarrefourSA, bu sektöre okul olmuş bir grup. Tabii bu rekabetin içinde dönüşebilmek, stratejik önceliklerinizle örtüşmeniz lazım. Sadece birkaç senelik bilançosuna bu kararları vermiyoruz. Geleceğe yönelik projeksiyonlarla beraber de veriyoruz. Dolayısıyla ana amaç portföyü büyütürken oradaki getiriyi de artırmak. Bütün kaynaklarımızı daha getirisi yüksek alanlara yönlendirmek için bu kararları alıyoruz.”