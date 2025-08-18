Sadece dahiler görebiliyor: Gizli papağanı 5 saniye içinde bulabilecek misiniz?

Optik illüzyonlar, beynimizin gözlerimizden gelen bilgileri nasıl yorumladığını test etmenin en eğlenceli yollarından biri.

Perspektif, renk, ışık ve şekillerin ustaca düzenlenmesiyle oluşturulan bu görseller, kimi zaman algımızı altüst ediyor.

Sosyal medyada gündem olan yeni bir optik yanılsama, kullanıcıları zekâ ve dikkat sınavına sokuyor.

Görüntüde genç bir kadın ve beyaz bir köpek açık havada resmedilmiş gibi görünüyor. Ancak bu sahnede ustaca gizlenmiş bir detay var: Kamufle edilmiş bir papağan.

Uzmanlara göre papağanı 9 saniye içinde fark edenler, hem üstün görsel dikkat becerisine hem de yüksek IQ seviyesine sahip oluyor.

Yukarıdaki resimde bir kadın yanında beyaz bir köpek yer alıyor.

Ancak resimde bir papağan gizli. Göreviniz gizli papağanı 5 saniye içinde bulmak.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik: