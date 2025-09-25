Sadettin Saran neden Avrupa maçına katılmadı? Yurt dışı yasağı mı var? İşte sebebi…

Temsilcimiz Fenerbahçe, dün oynanan Dinamo Zagreb maçında 3-1 mağlup oldu.
Başkan Ali Koç’u seçimlerde deviren Sadettin Saran, karşılaşmada yer almadı.
Bu durum, futbolseverler arasında büyük merak uyandırdı.
Peki, Saran’ın Avrupa maçında bulunmamasının nedeni ne? Yurt dışı yasağı mı var?
SADETTİN SARAN'A YURT DIŞI YASAĞI
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.
Sahibi olduğu S Sport’un dijital yayınlarında yasa dışı bahis reklamlarına yer verildiği iddiasıyla soruşturma açılmıştı.
Alınan son karara göre, 8 Ocak 2025 tarihinde İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Saran hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.