Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı dolandırıcılığına karşı uyardı

Fahrettin Koca yaptığı Twitter paylaşımında 'aşı sıranız geldi' gibi SMS ile yapılmaya çalışılan dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Sağlık Bakanlığı daha önce, aşı konusunda SMS ile yapılan dolandırıcılıkla ilgili uyarıda bulunmuştu.

Bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen ‘aşı sıranız geldi’ gibi SMS’lere ilişkin Dolandırıcıların gönderdikleri SMS'de yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçmektedir.

BAKANLIK ''AŞI SIRANIZ GELDİ" İÇERİKLİ SMS GÖNDERMEZ

Bakanlık vatandaşlara 'aşı sıranız geldi' içerikli bir SMS göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız” açıklamasını yayınlamıştı.

SABİM 184'E İHBAR EDİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında ''Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin.'' dedi.