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    Sağlık Bakanı Koca: Salgınlar tedbirsiz aşılmaz

    Koronavirüse karşı tedbirlerin önemine vurgu yapan Fahrettin Koca, "Mesajımızın ulaştığı herkes,mesafe kuralına uymak için çaba gösteriyor mu?" diye sordu.
    • DHA
    • 06.07.2020 - 10:09
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    Sağlık Bakanı Koca: Salgınlar tedbirsiz aşılmaz #1

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı tedbir alınması yönünde uyardı.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz." dedi.

    SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ

    Salgınların tedbirsiz aşılamayacağını belirten Koca, "Tedbirli bir gün diliyorum. Mesajımızın ulaştığı herkes, bugün dışarıda maskesini takıyor, mesafe kuralına uymak için çaba gösteriyor mu? Salgına karşı kaç kişiyiz?" sorularını yöneltti.

    Sağlık Bakanı Koca: Salgınlar tedbirsiz aşılmaz #2

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