Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan orman yangınlarına ilişkin paylaşım

Yurtta ormanlık alanlarda meydana gelen yangınlara dair Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama geldi.

"46 VATANDAŞIMIZIN TEDAVİLERİ HASTANELERİMİZDE DEVAM EDİYOR"

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İlgili bakanlıklarımızla tam bir eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ve UMKE timlerimiz sahada görevlerinin başında. Yangınlardan etkilenen 46 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. Yaralılarımızdan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Rabbimden tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye."