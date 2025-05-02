Sağlık Bakanlığı'na 19 bin personel alımı gerçekleştirilecek

İHA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanlığı'na personel alımına dair bir paylaşımda bulundu.

"15 BİN 342 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Bakan Memişoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir"

"ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE VE BÜYÜK SAĞLIK AİLEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Ayrıca 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Memişoğlu şöyle dedi: